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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин рассказал, как АЭС в Узбекистане повлияет на экономику стран Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возведение в Узбекистане АЭС позволит обеспечивать энергией не только это государство, но и другие страны региона, передает riafan.ru.

«Речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-узбекских переговоров.

Энергетическую стабильность Узбекистану и другим странам Центральной Азии обеспечат два энергоблока АЭС, общая мощность которых составляет 2,4МВт, добавил Путин.

Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились создать совместную комиссию в сфере экономики. Как сообщает издание «Газета.ру», российский лидер и его коллега в формате видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства первой АЭС в Узбекистане.

Напомним, что 7 сентября премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов на встрече в Москве подписали соглашение о строительстве АЭС.

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