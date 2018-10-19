Путин с самоиронией отреагировал на похвалу Мирзиёева, назвавшего его выдающимся госдеятелем

CA-NEWS (UZ) - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за радушный в Ташкенте, назвав при этом несколько преувеличенными слова узбекского лидера о своем вкладе в историю, передает ТАСС.

На совместном заявлении для прессы двух лидеров по итогам их переговоров в Ташкенте лидер Узбекистана в начале выступления обратился с приветствием к своему коллеге и представителям российской делегации. "Нас в Узбекистане радуют огромные достижения Российской Федерации, которые стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина", - сказал Мирзиёев.

Он также выразил особую признательность президенту РФ за последовательные личные усилия, направленные на укрепление дружественных связей между двумя государствами.

Путин, в свою очередь, поблагодарил президента Узбекистана за теплый и радушный прием, а также результативные переговоры. "Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю", - заметил российский лидер. При этом он заверил, что российская сторона будет исполнять "все, о чем мы договорились" в ходе встречи. Путин выразил уверенность, что это будет укреплять дружбу между двумя народами.