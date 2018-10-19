Опубликовано видео осмотра керченского колледжа после стрельбы

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет опубликовал видеоролик осмотра Керченского политехнического колледжа, где 17 октября четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу. Видео размещено на канале YouTube ведомства.

Также приведен фрагмент совещания у председателя ведомства Александра Бастрыкина с руководителями следственной группы. «Мы пошагово постарались проследить его путь с утра, как он садился в маршрутное такси, доехал до школы, и весь его путь в школе», - сообщает докладчик.

Бастрыкин дал поручение выяснить, что послужило толчком к преступлению и почему это произошло именно 17 октября. То ли это «какой-то был график-план, то ли это спонтанный шаг какой-то», уточнил он.

Нападение на колледж в Керчи произошло днем. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей. Известно также о двух взрывных устройствах: одно из них сработало, другое было найдено в вещах студента и обезврежено специалистами. Жертвами трагедии стали 20 человек. Кроме того, погиб и сам нападавший — его тело было найдено в библиотеке колледжа. Следователи считают, что он совершил самоубийство.