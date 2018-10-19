РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Опубликовано видео осмотра керченского колледжа после стрельбы

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет опубликовал видеоролик осмотра Керченского политехнического колледжа, где 17 октября четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу. Видео размещено на канале YouTube ведомства.

Также приведен фрагмент совещания у председателя ведомства Александра Бастрыкина с руководителями следственной группы. «Мы пошагово постарались проследить его путь с утра, как он садился в маршрутное такси, доехал до школы, и весь его путь в школе», - сообщает докладчик.

Бастрыкин дал поручение выяснить, что послужило толчком к преступлению и почему это произошло именно 17 октября. То ли это «какой-то был график-план, то ли это спонтанный шаг какой-то», уточнил он.

Нападение на колледж в Керчи произошло днем. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей. Известно также о двух взрывных устройствах: одно из них сработало, другое было найдено в вещах студента и обезврежено специалистами. Жертвами трагедии стали 20 человек. Кроме того, погиб и сам нападавший — его тело было найдено в библиотеке колледжа. Следователи считают, что он совершил самоубийство.

Новости по теме:

print
  • Назарбаев прибыл в Бельгию
  • Устроившему стрельбу в колледже в Керчи студенту назначили посмертную экспертизу
  • Отопительный сезон в Душанбе начнется не раньше 1 ноября
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×