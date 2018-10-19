Назарбаев встретился с главой Еврокомиссии, премьерами КНР, России и Италии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 октября встретился с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи глава государства отметил высокий уровень проведения саммита Форума «Азия-Европа» и пригласил председателя Еврокомиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

«Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались», - сказал в свою очередь Жан-Клод Юнкер.

Стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества ЕС с ЕАЭС.

Кроме того, на полях саммита Н.Назарбаев провел встречи с председателем Госсовета Китая Ли Кэцяном, премьер-министрами России Дмитрием Медведевым и Италии Джузеппе Конте.