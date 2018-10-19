В Ташкенте к визиту Путина фасады недостроенных магазинов украсили товарами
- Узбекистан, общество
- 17:05, 19 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте к визиту президента России фасады недостроенных магазинов украсили манекенами и товарами, сообщает "Настоящее время".
Показуха к приезду Путина. В Ташкенте к визиту президента России фасады недостроенных магазинов украсили манекенами и товарами pic.twitter.com/clDn1cLKFB— Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) 19 октября 2018 г.
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