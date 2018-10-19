Глава ВБ: Преимуществом Таджикистана может стать то, что не будет необходимости реструктурировать устаревшие предприятия

CA-NEWS (TJ) - Международный форум предпринимательства, прошедший на этой неделе в Душанбе, продемонстрировал широкое признание потенциальной эффективности программы реформ, призванной обеспечить частный сектор достаточным пространством и защищённостью для его более динамичной деятельности, считает Ян-Петер Олтерс, постоянный представитель Всемирного банка в Республике Таджикистан, сообщает «Азия-Плюс».

Преимуществом Таджикистана может стать то, что у республики не будет необходимости реструктурировать устаревшие, перегруженные и неконкурентоспособные предприятия. Вместо этого, Таджикистан сможет сосредоточиться на продвижении новых инвестиций с использованием самого современного оборудования, самых высоких стандартов и конкурентоспособных технологий. Однако, то, чего не хватает в настоящее время, это уверенности субъектов рынка в том, что Таджикистан действительно является предпочтительным местом для ведения бизнеса - местом, где можно создать предприятие, инвестировать в новые технологии, и в качестве конечной мотивации для любого субъекта частного бизнеса, получить прибыль.

С помощью этих реформ страна сможет восполнить оставшийся финансовый дефицит для амбициозных, потенциально преобразующих инвестиций в сектор энергетики путем расширения налоговой базы и роста доходной части бюджета от прямых налогов.

Молодое и растущее население республики сможет получить доступ к более качественным и хорошо оплачиваемым рабочим местам в более диверсифицированной экономике.

У банковского сектора Таджикистана, ослабленного из-за кризиса 2016 года, будет возможность укрепиться, чтобы выступить в качестве двигателя роста. Любой чёткий признак твердости убеждений и приверженности выполнить эти реформы, способен повысить уровень уверенности и доверия клиентов к банкам, что приведёт к росту банковских депозитов, снижению процентных ставок по кредитам и значительному спросу на кредитные продукты, что в свою очередь позволит увеличить инвестиции и ускорить темпы инноваций.

Таджикистан способен достичь всего этого в контексте устойчивой макро-фискальной структуры, разрешив предпринимателям и инвесторам в полной мере воспользоваться возможностями, появляющимися на крупных, доступных прямо сейчас, экспортных рынках в соседних странах Центральной, Южной, и Восточной Азии.