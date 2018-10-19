В Китае испытали крупнейший транспортный беспилотник в мире

CA-NEWS (CA) - На севере Китая состоялся успешный испытательный полет крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета FH-98 («Фэйхун 98»), сообщает центральное телевидение Китая (CCTV+).

Самолет поднялся в воздух во вторник со взлетно-посадочной полосы на испытательном полигоне в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия.

«Фэйхун 98» («Летящий лебедь 98») спроектирован и создан на базе прототипа транспортного самолета «Юнь 5Б» Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC). В нем применена разработанная CASC новейшая система беспилотного управления воздушным судном. Максимальная взлетная масса «Фэйхун 98» составляет около 2,5 тонны, объем грузового отсека - 15 кубических метров, грузоподъемность - 1,5 тонны.

Самолет спроектирован для полетов на максимальной высоте до 4,5 тыс. метров с крейсерской скоростью 180 километров в час. Без дозаправки «Фэйхун 98» может преодолевать расстояние до 1,2 тыс. километров. Для взлета и посадки достаточно полосы в 150 метров, что позволяет использовать его для транспортировки грузов в районах со сложным рельефом местности.

Как сообщает телеканал, в скором времени беспилотник будет официально принят в летный состав и поставлен на массовое производство.