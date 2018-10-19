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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В ходе государственного визита в Узбекистан, президент России Владимир Путин вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым посетил Площадь Независимости.

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По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, российский лидер возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

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Главы государств примут участие в узбекско-российском межрегиональном форуме сотрудничества, проводимом впервые, отметили в пресс-службе.

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