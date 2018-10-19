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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы ликвидирован наркопритон

CA-NEWS (KZ) - В Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Канал - Красный бархан».

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города, при проведении опермероприятия в одном из микрорайонов мегаполиса выявлена квартира, ставшая пристанищем для наркозависимых. Заведовали ею гражданин Ш., 1969 года рождения, и гражданка П., 1984 года рождения.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом, бойцы СОБР и кинологическая служба провели спецоперацию, в результате чего обнаружено и изъято наркотическое средство «героин», общим весом свыше 110 граммов. В ходе следственных действий установлено, что в квартиру приходили граждане для приобретения наркотиков.

Отмечается, что Ш. судим за кражу чужого имущества, а П. - за хранение наркотических средств.

В настоящее время ведется расследование по ст.297 ч. 3 и по ст.302 УК РК - незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей.

Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы.

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