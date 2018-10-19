Трамп – это не то, что представляет собой Америка? - эксперт ноябрьских выборах в Конгресс

CA-NEWS (CA) - Всё внимание сосредоточено на США, где приближаются ноябрьские выборы в Конгресс. Их исход ответит на множество тревожных вопросов, возникших два года назад, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах.

Джозеф Стиглиц – лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года, автор новой книги «Ещё раз о глобализации и недовольных ею: Антиглобализация в эпоху Трампа».

Project Syndicate, 2018

Заявят ли американские избиратели, что Трамп – это не то, что представляет собой Америка? Отвергнут ли они его расизм, презрение к женщинам, национализм и протекционизм? Скажут ли, что его отказ (под лозунгом «Америка прежде всего») соблюдать принципы международного верховенства закона – это не то, что защищают США? Или же они подтвердят, что победа Трампа не была исторической случайностью, вызванной результатами праймериз у республиканцев, на которых победил неудачный кандидат, и праймериз у демократов, на которых победил идеальный для Трампа соперник?

Решается будущее Америки, и страстные дебаты о причинах результатов выборов 2016 года перестали быть исключительно научными. Главный вопрос: как Демократическая партия – и аналогичные левые партии в Европе – должны позиционировать себя ради завоевания большинства голосов. Должны ли они сдвигаться в центр или же сосредоточиться на привлечении юных, прогрессивных, полных энтузиазма новичков?

Есть весомые причины полагать, что второй вариант с большей вероятностью принесёт успех на выборах и устранит угрозы, создаваемые Трампом.

Явка на американских выборах крайне низка, и она ещё больше низка в те годы, когда нет президентских выборов. В 2010 году проголосовали лишь 41,8% избирателей. А в 2014 году, по данным проекта «Выборы в США» (USEP), только 36,7% зарегистрированных избирателей пришли на участки. У сторонников Демократической партии показатели явки даже хуже, хотя в этом избирательном цикле они, видимо, улучшатся.

Люди часто говорят, что они не голосуют, потому что считают, будто их голос ничего не изменит: обе партии похожи как Твидлди и Твидлдам. Но Трамп показал, что это не так. Республиканцы, отбросившие притворство сторонников строгой бюджетной политики и проголосовавшие в прошлом году за резкое снижение налогов для миллиардеров и корпораций, показали, что это не так. Сенаторы-республиканцы, которые поддержали назначение Бретта Кавано судьёй Верховного суда США, несмотря на его обманчивые заявления, данные под присягой, и полностью заслуживающие доверия свидетельства его сексуальных преступлений в прошлом, показали, что это не так.

Впрочем, демократы тоже несут ответственность за апатию избирателей. Эта партия обязана покончить с долгой историей своего сговора с правыми, начатой президентом Биллом Клинтоном с его снижением налога на доходы с капитала (это обогатило 1% самых богатых) и дерегулированием финансового рынка (это способствовало наступлению Великой рецессии) и заканчивая программой спасения банков в 2008 году (она дала слишком мало трудящимся, которые лишились работы, и владельцам ипотечного жилья, которое захотели забрать банки). На протяжении последней четверти века эта партия, как иногда казалось, больше была занята завоеванием поддержки тех, кто живёт на доходы с капитала, чем тех, кто живёт на зарплату. Многие избиратели, которые не хотят идти на выборы, жалуются, что демократы слишком увлечены критикой Трампа, не предлагая никакой реальной альтернативы.

Жажда иного типа политиков наглядно проявилась в поддержке избирателями прогрессивных кандидатов, таких как сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты, или 28-летняя Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка, недавно разгромившая на партийных праймериз четвёртого по рангу члена Демократической партии в Палате представителей США.

Прогрессисты, подобные Сандерсу и Окасио-Кортес, сумели предложить привлекательные идеи избирателям, которых демократы обязаны мобилизовать для победы. Они пытаются восстановить доступ к жизни уровня среднего класса путём обеспечения достойных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, восстановления чувства финансовой защищённости, а также гарантируя доступ к качественному образованию (без удавки студенческих кредитов, которая грозит сегодня стольким выпускникам) и медицинским услугам, причём вне зависимости от текущего состояния здоровья людей. Они выступают за доступное жильё и обеспеченную старость, когда пожилые люди не превращаются в объект для охоты алчного финансового сектора. Они призывают к повышению динамичности, конкуренции и рыночной справедливости в экономике за счёт ограничения неумеренной рыночной силы, процессов финансиализации и глобализации, а также за счёт усиления переговорных позиций работников.

Подобные привилегии, свойственные жизни среднего класса, достижимы. Америка могла позволить их себе полвека назад, когда страна была значительно беднее, чем сейчас; и она может их позволить себе сегодня. Более того, ни американская экономика, ни её демократия не могут себе позволить отказаться от расширения среднего класса. Правительственная политика и программы, в том числе государственные опции медицинского страхования, дополнительных пенсионных льгот, а также ипотеки, критически важны для реализации данной концепции.

Меня воодушевляет активная поддержка этих прогрессивных предложений, а также политические лидеры, которые с ними выступают. Я уверен, что в нормальной демократической стране такие идеи доминировали бы. Но американская политика коррумпирована деньгами, предвыборными махинациями и массовыми попытками лишить людей права голоса. Налоговый закон 2017 года стал не более чем взяткой корпорациями и богатым людям, с тем чтобы они направили свои финансовые ресурсы на выборы 2018 года. Статистика показывает, что деньги играют огромную роль в американской политике.

Но даже в такой испорченной демократии (с её целенаправленными попытками не допустить голосования части населения) сила американских избирателей имеет значение. И мы вскоре узнаем, имеет ли она большее значение, чем деньги, которые текут в карман Республиканской партии. Политическое и экономическое будущее Америки, а в значительной степени также мир и процветание во всём мире, будет зависеть от данного ответа.