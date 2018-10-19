Мирзиёев и Путин дали старт строительству первой АЭС в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин 19 октября в Ташкенте дали старт проекту строительства первой АЭС в Узбекистане.

Главы двух стран нажали символическую кнопку в формате видеоконференцсвязи, тем самым дав начало строительства АЭС.

Строительство АЭС будет осуществляться возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей. Планируется, что строительство завершится до 2028 года.

В результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.