Мирзиёев и Путин дали старт строительству первой АЭС в Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 17:54, 19 октября 2018
- Просмотров: 619
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин 19 октября в Ташкенте дали старт проекту строительства первой АЭС в Узбекистане.
Главы двух стран нажали символическую кнопку в формате видеоконференцсвязи, тем самым дав начало строительства АЭС.
Строительство АЭС будет осуществляться возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей. Планируется, что строительство завершится до 2028 года.
В результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком