В Алматы суд отклонил ходатайство о направлении дела в отношении экс-депутата Д.Асылбек уулу в Кыргызстан

CA-NEWS (KZ) - В Алматы суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу о направлении дела в его отношении в Кыргызстан.

Как сообщает Tengrinews.kz, сторона защиты граждан КР Д.Асылбек уулу, Чынгыза Абакирова и Уланбека Мурадилова в ходе предварительного слушания не согласилась с предъявленными подсудимым обвинениями и ходатайствовала перевести уголовное дело для расследования в Кыргызстан, поскольку якобы действия совершались не на территории Казахстана.

«Подсудимым вменяется обвинение в совершении контрабанды и создания ОПГ. Если это действительно так, то предъявленные обвинения не касаются Казахстана, поскольку преступления якобы совершались на границе Кыргызстана и в самом Кыргызстане, поэтому просим выделить материалы и направить дело в Республику Кыргызстан. Действия расследовались в Казахстане, а в Кыргызстане расследование не проводилось», - заявили адвокаты.

Однако суд постановил ходатайства адвокатов оставить без удовлетворения и назначил главное судебное разбирательство на 2 ноября.