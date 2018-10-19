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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы суд отклонил ходатайство о направлении дела в отношении экс-депутата Д.Асылбек уулу в Кыргызстан
Предыстория: В Алматы начался суд в отношении экс-депутата ЖК Дамирбека Асылбек уулу

CA-NEWS (KZ) - В Алматы суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу о направлении дела в его отношении в Кыргызстан.

Как сообщает Tengrinews.kz, сторона защиты граждан КР Д.Асылбек уулу, Чынгыза Абакирова и Уланбека Мурадилова в ходе предварительного слушания не согласилась с предъявленными подсудимым обвинениями и ходатайствовала перевести уголовное дело для расследования в Кыргызстан, поскольку якобы действия совершались не на территории Казахстана.

«Подсудимым вменяется обвинение в совершении контрабанды и создания ОПГ. Если это действительно так, то предъявленные обвинения не касаются Казахстана, поскольку преступления якобы совершались на границе Кыргызстана и в самом Кыргызстане, поэтому просим выделить материалы и направить дело в Республику Кыргызстан. Действия расследовались в Казахстане, а в Кыргызстане расследование не проводилось», - заявили адвокаты.

Однако суд постановил ходатайства адвокатов оставить без удовлетворения и назначил главное судебное разбирательство на 2 ноября.

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