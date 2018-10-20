В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста

CA-NEWS (CA) - В Белом доме опечалены подтверждением смерти журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Турции и выразили соболезнование его семье, близким и друзьям. Об этом сообщается в Twitter пресс-секретаря администрации американского президента Сары Сандерс.

Как отмечается в сообщении, в США признали заявление из Саудовской Аравии о том, что расследование обстоятельств исчезновения Хашкаджи продвинулось вперед и что в Эр-Рияде приняли меры в отношении установленных подозреваемых. «Мы продолжим внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента и выступать за правосудие, которое будет исполнено своевременно, прозрачно и в соответствии с надлежащими процедурами», — говорится в заявлении Белого дома.

Колумнист The Washington Post Хашкаджи выступал с критикой саудовских властей. Он пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, которые ему нужны были для свадьбы. Он так и не вышел из здания к родным, которые ждали его у дверей, даже после закрытия дипведомства, передает РБК.