Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашогги в своём консульстве, задержаны 18 человек

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- 9:01, 20 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Журналист Джамаль Хашогги мертв, к его смерти привела драка в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает государственное телевидение со ссылкой на заявление генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба. Исчезновение Хашогги привело к обострению отношений между Эр-Риядом, США и Турцией.
В связи с этим делом отправлены в отставку заместитель начальника разведки Ахмад аль-Асири и Сауд аль-Кахтани, старший помощник наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, передает Би-би-си.
Генпрокурор сообщил, что 18 саудовских подданных были задержаны в рамках этого расследования. Расследование продолжается.
Саудовская Аравия впервые признала, что журналист, пропавший после визита в консульства страны в Стамбуле, погиб.
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В заявлении генпрокурора говорится, что между Хашогги и людьми, которые встречались с ним в консульстве, началась драка, которая привела к его смерти.