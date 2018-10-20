Опубликовано видео катастрофы в Индии: поезд сбил насмерть более полусотни веселящихся людей

CA-NEWS (CA) - Накануне, 19 октября, вечером в Индии произошла национальная катастрофа: на религиозном празднике сожжения чучела царя-демона Раваны погибли более полусотни человек и огромное количество людей получило травмы.

В окрестностях города Амритсар в штате Пенджаб толпа людей отмечала веселый праздник победы над злом, во время которого сжигается чучело цара-демона Раваны и двух его братьев.

Несколько сотен человек, вопреки всяким представлениям об осторожности и самосохранении, стояли на железнодорожных путях, веселились и наблюдали за сжиганием воплощения зла.

Машинист несущегося поезда в темноте не сразу увидел толпу. Люди, в свою очередь, не смогли вовремя заметить огни локомотива, сообщает vesti.ru.

Разбрасывая людей, поезд врезался в толпу. На месте происшествия работают бригады врачей и спасателей. Оценить масштаб трагении в настоящее время трудно, Ома Пракаша Сони, министр правительства индийского штата Пенджаб, полагает, что счет погибших может достигать полутора сотен.