Путин: "для России установка памятника Исламу Каримову - абсолютно естественный шаг"

CA-NEWS (UZ) - В ходе переговоров лидеров России и Узбекистана в расширенном формате Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за установку памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.

"Прежде чем начать наше заседание в узком составе, я хочу искренне от себя лично и от народа Узбекистана Вас поблагодарить за увековечивание памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова установлением памятника и торжественным открытием вчера в Москве. Народ Узбекистана вчера целый день, сегодня в средствах массовой информации выступает, с благодарностью относится. Это личная Ваша поддержка, поддержка того, что в эти сложные, тяжёлые годы Ислам Абдуганиевич делал очень много для восстановления Узбекистана. Вам большое за это спасибо", - сказал Мирзиёев.

Владимир Путин в ответ назвал установку памятника Исламу Каримову в российской столице "естественными действиями", сообщает Nuz.uz.

"По поводу основания памятника первому Президенту Узбекистана в Москве хотел бы только добавить, что Ислам Абдуганиевич много сделал и для развития российско-узбекских отношений. Хотя мы знаем, что на долю первых руководителей пришёлся очень тяжёлый период становления государства. И это естественно, что мы думаем об увековечении памяти Ислама Абдуганиевича. У меня с ним были и добрые личные отношения. Поэтому с нашей стороны это абсолютно естественные действия, абсолютно естественный шаг", - отметил Путин.

Торжественная церемония открытия памятника первому главе Узбекистана Исламу Каримову состоялось 18 октября в центре Москвы.