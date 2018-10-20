В США гражданку РФ обвинили во вмешательстве в предстоящие выборы

CA-NEWS (CA) - Министерство юстиции США в пятницу, 19 октября, предъявило обвинение гражданке России во вмешательстве в ход промежуточной предвыборной кампании – выборы в Конгресс состоятся в ноябре, сообщает Радио Свобода.

Елена Хусьянова из Санкт-Петербурга, предположительно, в сговоре с другими лицами выступала в составе группы агентов влияния, чтобы "нарушить ход демократического процесса в США", говорится в обвинительном заключении. Утверждается, что она связана с так называемой "фабрикой троллей".

Это первое обвинение во вмешательстве не в президентские выборы в США в 2016 году, а в предстоящие в ноябре этого года выборы в Конгресс.

В обвинительном заключении говорится, что 44-летняя Хусьянова работала главным бухгалтером проекта "Лахта" – российской зонтичной организации, основанной олигархом Евгением Пригожиным и двумя компаниями, которые он контролирует, – Concord Management и Concord Catering. Проект "Лахта" включает в себя многочисленные подразделения, деятельность некоторых из них направлена на российскую аудиторию, другие – пытаются влиять на международную аудиторию в США, государствах Европейского союза, на Украине, говорится в публикации на сайте Министерства юстиции США.

Работая в проекте "Лахта", Хусьянова, предположительно, руководила финансовыми операциями, среди которых зарубежная деятельность, направленная против США. Документы, которыми она ведает, содержат детальное описание расходов на территории США. Это оплата деятельности американских активистов, реклама в социальных сетях, регистрация доменных имен, приобретение прокси-серверов и продвижение новостных сообщений на платформах социальных сетей.

С января 2016 года по июнь 2018-го проект "Лахта" выделил 35 миллионов долларов на проведение своих [пропагандистских] операций. Только часть этих средств была направлена на активность в США.

Предполагаемый заговор, в котором Хусьянова, предположительно, играла центральную роль в управлении финансами, был направлен на ведение "информационной войны против Соединённых Штатов". Эти усилия должны были не только посеять недоверие к кандидатам в выборные органы, но и к американской политической системе в целом, отмечается в документе, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.