Фонд Алишера Усманова организует впервые за 40 лет гастроли Театра кукол Образцова в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 19-24 октября в Ташкенте и Самарканде пройдут "Большие гастроли" Театра кукол имени С.В. Образцова, сообщила пресс-служба Федерального центра поддержки гастрольной деятельности РФ.

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова не был в Узбекистане более сорока лет. По опросу, сделанному в различных регионах, были названы театры, которые зрители хотели бы видеть у себя. И вот "образцовцы" едут в Узбекистан. Гастроли пройдут в рамках сотрудничества общероссийской программы "Большие гастроли" и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Зрители Узбекистана увидят две постановки из репертуара "образцовцев". "Необыкновенный концерт" — самый знаменитый спектакль Театра Образцова, созданный С. В. Образцовым, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, прошел более 10 000 раз и стал визитной карточкой театра. "Кошкин дом" — музыкальный спектакль для детей по знаменитой сказке Самуила Маршака. Партнером программы "Большие гастроли" с 2017 года является благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова был создан в 1931 году. Основатель театра Сергей Владимирович Образцов возглавлял его на протяжении своей жизни. Сегодня театр имени С.В. Образцова 2014 это крупнейший кукольный центр искусства играющих кукол, с двумя зданиями на Садовом кольце столицы, тремя сценами, самой полной и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней. Главный режиссер театра – один из лидеров современного российского театра, лауреат Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Борис Константинов.