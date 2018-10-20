РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фонд Алишера Усманова организует впервые за 40 лет гастроли Театра кукол Образцова в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 19-24 октября в Ташкенте и Самарканде пройдут "Большие гастроли" Театра кукол имени С.В. Образцова, сообщила пресс-служба Федерального центра поддержки гастрольной деятельности РФ.

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова не был в Узбекистане более сорока лет. По опросу, сделанному в различных регионах, были названы театры, которые зрители хотели бы видеть у себя. И вот "образцовцы" едут в Узбекистан. Гастроли пройдут в рамках сотрудничества общероссийской программы "Большие гастроли" и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Зрители Узбекистана увидят две постановки из репертуара "образцовцев". "Необыкновенный концерт" — самый знаменитый спектакль Театра Образцова, созданный С. В. Образцовым, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, прошел более 10 000 раз и стал визитной карточкой театра. "Кошкин дом" — музыкальный спектакль для детей по знаменитой сказке Самуила Маршака. Партнером программы "Большие гастроли" с 2017 года является благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова был создан в 1931 году. Основатель театра Сергей Владимирович Образцов возглавлял его на протяжении своей жизни. Сегодня театр имени С.В. Образцова 2014 это крупнейший кукольный центр искусства играющих кукол, с двумя зданиями на Садовом кольце столицы, тремя сценами, самой полной и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней. Главный режиссер театра – один из лидеров современного российского театра, лауреат Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Борис Константинов.

print
  • В русской православной церкви в Душанбе открылась бесплатная столовая
  • Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны
  • Двое жителей приграничного с Афганистаном таджикского кишлака подорвались на мине
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×