Сопровождавшим Путина в Узбекистан журналистам дали по машине с охранником

CA-NEWS (UZ) - Гостеприимство у узбеков в крови. Когда они играют свадьбу, варят огромный котёл на сто кило плова, чтобы угостить всех соседей и первых встречных. Московских журналистов, приехавших осветить визит Путина, приняли небанально – каждому выделили индивидуального сопровождающего с машиной, чтобы он выполнял любые прихоти: показывал город, возил на рынок и прочая, пишет "Московский комсомолец".

Такое внимание объяснили повышенными мерами безопасности и готовностью отвечать за каждого представителя СМИ индивидуально. В результате каждые пять минут «бодигард» отчитывался перед руководством о том, где находится журналист, какие у него планы и что с ним все в порядке. Ташкент, кстати, город довольно спокойный; ночами здесь встречаются разве что ловцы перепелок (поющую перепелку модно иметь в доме), да и то каждый из них говорит «Добро пожаловать», а на местном рынке так и норовят подарить тебе что-нибудь совершенно бесплатно, в знак уважения.

По итогам переговоров Путина и Мирзиёева было подписано несколько важных документов. Программа экономического сотрудничества на 2019-24 годы; соглашение между правительствами в текстильной, швейной и трикотажной отраслях; соглашение о создании филиалов ряда российских вузов в Узбекистане; соглашение о сотрудничестве между Росгвардией и Нацгвардией Узбекистана...

Сегодня Россия – ключевой партнер Узбекистана в области торговли; объём совместного товарооборота только с начала года вырос на 30% и продолжает расти. Узбекистан занимает четвёртое место среди стран СНГ по объёмам торговли с нашей страной.

Россия открыла «зелёный коридор» узбекским овощам и фруктам, а теперь планирует озеленить и коридор для узбекского текстиля. «Объём российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к 9 миллиардов долларов, и это только начало», - заявил Владимир Путин. По итогам проведения первого Форума межрегионального сотрудничества между РФ и РУ, в закрытии которого российский президент также принял участие 19 октября, между странами были заключены различные контракты на общую сумму 2 миллиарда рублей. В том числе, о создании 20 оптово-распределительных пунктов и 23 торговых домов.

Активно развивается и сотрудничество в области образования. В Узбекистане прошел и первый совместный образовательный форум, в котором приняли участие главы 80 российских вузов. Сегодня в стране уже действуют филиалы таких российских вузов, как Московского института стали и сплавов, МГИМО, МИФИ, Института кинематографии. В вузах России обучается более 25 тысяч студентов из Узбекистана.

В рамках укрепления культурного сотрудничества в Узбекистане будет выпущено сто томов русской классики на узбекском языке. Развивается взаимодействие и в сфере науки – одним из самых громких по итогам переговоров стал проект совместного развития космических исследований, предполагающий возведение на территории Узбекистана крупнейшего в мире радиотелескопа на плато Суффа (в пятницу президенты утвердили дорожную карту проекта). «Я верю, что в недалёком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Ещё одним важным пунктом программы госвизита стал запуск строительства первой в Узбекистане атомной электростанции по российскому дизайну, о которой главы государств договорились ещё в прошлом году. «Речь идет о создании новой отрасли экономики в стране. Два энергоблока новой АЭС обеспечат производство недотрогой и чистой энергии, которая обеспечит не только Узбекистан, но и другие страны Азии. При возведении АЭС будут применяться наиболее передовые технологи, она будет соответствовать самым строгим стандартам безопасности и экологическим требованиям», - заявил Путин.