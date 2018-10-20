Хамрохон Зарифи освобожден от должности посла в Японии
- Таджикистан, политика
- 11:47, 20 октября 2018
- Просмотров: 268
CA-NEWS (TJ) - Президент Эмомали Рахмон сменил посла Таджикистана в Японии и назначил послов РТ в Королевстве Бахрейн и Республике Ирак.
Своим указом от 19 октября президент республики Эмомали Рахмон освободил Хамрохона Зарифи от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Японии. Он был назначен на этот пост в августе 2015 года.
Новым послом республики в Японии назначен Мирзошариф Джалолов, сообщает пресс-служба главы государства. Мирзошариф Джалолов до нового назначения был послом в Индии и по совместительству в Бангладеше и Непале.
Глава государства сегодня также назначил Баходура Махмудзода послом страны в Королевстве Бахрейн и Зубайдулло Зубайдзода послом страны в Республике Ирак.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком