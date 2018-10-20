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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане планируют изменить правила отбора госслужащих

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пересмотрят порядок отбора госслужащих корпуса "А". Об этом на заседании коллегии АДГСПК заявил Алик Шпекбаев, передает Tengrinews.kz.

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррпуции напомнил о необходимости усилить полномочия и ответственность в вопросах осуществления госзакупок, исполнения бюджета и предоставления государственных услуг руководителей аппаратов центральных госорганов и акиматов и придать им статус ответственных секретарей.

"Будет пересмотрен порядок отбора в корпус "А". Предлагается проводить прямой конкурсный отбор на позиции корпуса "А" с упразднением резерва. Переход корпуса "Б" с трехэтапного на двухэтапный конкурс. В настоящее время проводится внутренний конкурс в самом госоргане, затем он объявляется среди всей госслужбы и только потом открывается возможность для участия других желающих", - цитирует пресс-служба Алика Шпекбаева.

Предлагается объединить первые два этапа, что, как ожидается, позволит примерно в 3 раза сократить время на проведение конкурсов: с 50 до 15 дней.

"При этом мы не ставим под сомнение карьерную модель, а придаем ей большую мобильность. Целесообразно рассмотреть возможность внеконкурсного назначения компетентных и талантливых специалистов через Национальную комиссию по кадровой политике. Прежде всего, речь идет о специалистах, имеющих за плечами опыт работы в компаниях из списка Fortune 500 и обладателей степени PhD топовых университетов мира. Важным направлением видится планомерное внедрение стратегического HR-планирования. Простыми словами, это правильное соотношение количества и качества кадров в контексте реализации государственных задач", - заключил Шпекбаев.

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