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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанских полицейских оденут в другую форму

CA-NEWS (KZ) - МВД Казахстана выберет новое форменное обмундирование для своих сотрудников, передает Tengrinews.kz.

Как отметил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, практика показала, что нынешняя форма полицейских не в полной мере по своему удобству и качеству соответствует современным требованиям.

"В рамках модернизации будет внедрена новая форма для сотрудников, которая будет не только удобной и практичной, но и современной. В настоящее время нами рассматриваются различные предложения от отечественных производителей одежды", - сообщил Садубаев. Между тем в социальных сетях распространяются фото якобы одного из вариантов новой формы для полиции. В МВД отметили, что говорить о каком-либо прототипе еще рано, варианты только рассматриваются.

Об изменении формы сотрудников органов внутренних дел объявил ранее министр Калмуханбет Касымов. Также он сообщил о внедрении современных форматов работы с населением, предусматривающих перевод органов внутренних дел на сервисную модель, утверждение нового стандарта полицейского, включающего изменения, начиная от системы подбора, расстановки и карьерного продвижения, коренное реформирование системы ведомственного образования.

Кроме того, планируются оптимизация штатной численности МВД, сокращение управленческих звеньев, избавление полиции от несвойственных функций, кардинальное изменение критериев оценки полиции с ориентиром на уровень доверия общества и чувство безопасности у населения.

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