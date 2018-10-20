«Туркменпочта» планирует создать аналог AliExpress

CA-NEWS (TM) - Как сообщило госинформагентство ТДХ 18 октября, «Туркменпочта» намерена расширить спектр своих услуг.

В частности, предприятие «создает интернет-портал, который станет виртуальной витриной, где отечественные компании смогут выставлять на продажу свои товары, а также продукцию различных предприятий».

Как поясняет издание, доставку реализуемых через интернет-портал товаров будут осуществлять курьеры государственной компании почтовой связи. Какие именно компании будут выставлять свои товары, издание не уточняет.

Кроме того, «в канун новогодних праздников «Туркменпочта» планирует внедрить услугу экспресс-доставки «от двери до двери», посредством которой можно отправлять посылки в любую точку Туркменистана, не обращаясь в филиалы компании».