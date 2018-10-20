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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Журналиста Джамаля Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии через семь минут после прибытия

CA-NEWS (CA) - Джамаль Хашогги, журналист и критик королевской семьи Саудовской Аравии был убит в консульстве этой страны в Стамбуле через 7 минут после прибытия. Генконсул Саудовской Аравии присутствовал на месте преступления. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленные источники в Турции.

Салах аль-Табики, главный судмедэксперт сил безопасности королевства, даже предложил своим коллегам послушать музыку, при расчленении трупа журналиста, сообщает издание.

По словам осведомленных источников в Турции, ауидозапись свидетельствует о том, что аль-Табики лично участвовал в расчленении тело саудовского журналиста.

Эти источники заявили корреспонденту Al Jazeera, что Хашокджи был убит в комнате в присутствии генконсула Саудовской Аравии Мухаммада аль-Утейби. По словам этих источников, аль-Утейби после убийства Хашогги вышел из комнаты, и команда аль-Табики приступила к расчленению его тела.

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