Парламент Македонии поддержал поправку к конституции об изменении названия страны

CA-NEWS (CA) - Депутаты Собрания (парламента) Македонии по результатам поименного голосования высказались за начало процесса внесения поправок в конституцию республики, представленных правительством страны. Данное решение было принято в пятницу в ходе 61-го заседания парламента.

Предложение поддержало 80 из 120 депутатов, против проголосовало 39, 1 отсутствовал, сообщает ТАСС.

"Поименное голосование подтверждает, что 80 депутатов проголосовало "За", 39 "против". Констатирую, что Собрание приняло решение о начале внесения поправок в конституцию", - заявил спикер парламента Талат Джафери.

В ходе первого голосования 80 депутатов высказались в поддержку начала изменения конституции страны. Но данное решение не было утверждено спикером парламента в связи с требованием поименного голосования, которое было удовлетворено Джафери. Его результаты также подтвердили, что 80 депутатов поддерживают процесс внесения поправок.

Правительство Македонии 8 октября одобрило законопроект о внесении четырех поправок в конституцию страны. Комиссия по конституционным вопросам парламента Республики Македония (РМ) 12 октября большинством голосов поддержала предложение правительства.

Первая конституционная поправка касается добавления прилагательного "Северная" в название Республика Македония. Второе изменение затрагивает преамбулу конституции с перечислением государственных правовых традиций. Третья, в свою очередь, предусматривает "уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран". Четвертая поправка нацелена на заботу о культурных, экономических и социальных правах македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств и их внутренние дела в любой форме.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

В Македонии 30 сентября состоялся референдум консультативного характера по межправительственному договору с Грецией о переименовании балканской страны. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский заявил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным избиркома, она составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.