РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в антикоррупционном ведомстве

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахон произвел сегодня кадровые назначения в антикоррупционном ведомстве и пограничных войсках страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указом президента Сухроб Сафарзода назначен заместителем директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Другим президентским указом Ахмедов Асомуддин Хотамович назначен заместителем командующего пограничными войсками Госкомитета национальной безопасности страны.

Также в субботу, согласно постановлениям правительства республики и распоряжениями президента произведены следующие кадровые изменения: Саидвализода Барно Саиднаби освобождена от должности начальника правового Управления Исполнительного аппарата президента РТ и назначена первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве РТ.

Хаётзода Фирдавс Джурахон назначен заместителем начальника Службы исполнения при правительстве страны, Амиршоев Шерали Темурович назначен начальником Государственной службы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Постановлением правительства Шехов Абдукарим Джалолович освобожден от занимаемой должности начальника Государственной службы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ в связи со смертью.

print
  • В школах Узбекистана внедрят электронные журналы и дневники
  • Парламентская группа дружбы Узбекистана посетит Таджикистан
  • Путин с самоиронией отреагировал на похвалу Мирзиёева, назвавшего его выдающимся госдеятелем
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×