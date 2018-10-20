Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в антикоррупционном ведомстве

- Таджикистан, общество
- 15:27, 20 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахон произвел сегодня кадровые назначения в антикоррупционном ведомстве и пограничных войсках страны.
Как сообщает пресс-служба главы государства, указом президента Сухроб Сафарзода назначен заместителем директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
Другим президентским указом Ахмедов Асомуддин Хотамович назначен заместителем командующего пограничными войсками Госкомитета национальной безопасности страны.
Также в субботу, согласно постановлениям правительства республики и распоряжениями президента произведены следующие кадровые изменения: Саидвализода Барно Саиднаби освобождена от должности начальника правового Управления Исполнительного аппарата президента РТ и назначена первым заместителем начальника Службы исполнения при правительстве РТ.
Хаётзода Фирдавс Джурахон назначен заместителем начальника Службы исполнения при правительстве страны, Амиршоев Шерали Темурович назначен начальником Государственной службы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.
Постановлением правительства Шехов Абдукарим Джалолович освобожден от занимаемой должности начальника Государственной службы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ в связи со смертью.