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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте скончался бывший замминистра иностранных дел Рустам Тухтабаев

CA-NEWS (UZ) - b95a6d86f34120027e24950233a30032 Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Рустам Тухтабаев, сообщает МИД.

«Коллективы центрального аппарата Министерства иностранных дел и загранучреждений Республики Узбекистан с глубокой скорбью извещают о кончине 20 октября 2018 года на 61-м году жизни бывшего заместителя министра иностранных дел Рустама Аскаровича Тухтабаева и выражают глубокие соболезнования и слова искренней поддержки семье и близким покойного», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, в 1980 году Рустам Тухтабаев окончил Ташкентский Государственный Университет по специальности филолог – востоковед.

В 1996-1997 годах работал главным консультантом по вопросам межгосударственных отношений Аппарата президента.

С 1996 по 2000 годы работал в Совете национальной безопасности в качестве заместителя секретаря.

В 2000-2015 годах был заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан.

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