В Павлодаре 17-летнего парня признали убийцей родной матери и отчима

CA-NEWS (KZ) - Обвиняемый заявил на суде, что признал вину под пытками. Его приговорили к десяти годам строгого режима. Своей вины подсудимый не признал, а в последнем слове и вовсе просил его оправдать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В убийстве матери и отчима он обвинил брата погибшего. Тела убитых нашли на дачном участке в марте. Там у супругов был небольшой рыбный цех.

37-летняя женщина и 27-летний мужчина были буквально изрезаны ножом – на их телах нашли порядка 40 ранений. По подозрению в убийстве задержали сына погибшей и обвинили также в угоне и краже. По материалам дела, парень снял с убитых золотые украшения, забрал смартфоны и уехал на машине.

Сообщается, что причиной расправы стала ссора с отчимом. Обвиняемый заявил на суде, что признал вину под пытками. Но судья все равно отправил его за решетку.