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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана дал задание по установке счётчиков газа, электричества и воды

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухмедов поручил вице-премьерам Мыратгельды Мередову и Дадебаю Амангелдиеву, курирующим сферы ТЭК, энергетики и коммунального хозяйства, держать в центре внимания своевременное установление на всех предприятиях и в жилых домах счётчиков газа, электричества и воды, а также выдачу населению расчётных книжек и оформление необходимых документов. Соответствующие поручения были даны в ходе расширенного заседания Кабинета Министров.

Глава государства отметил, что в связи с принятым Постановлением Халк Маслахаты (Народного Совета) об упорядочении с будущего года обеспечения внутренних потребителей питьевой водой, газом, электроэнергией Министерству финансов и экономики предстоит осуществлять учёт и контроль над дополнительными поступлениями в бюджет.

Напомним, с 1 января население Туркменистана перестанет бесплатно пользоваться электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью. Соответствующее Постановление по итогам состоявшегося 25 сентября этого года заседания Народного Совета «в целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны» подписал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Население Туркменистана бесплатно пользовалось природным газом, водой, электроэнергией с 1993 года. Позже первый Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов продлил действие этого Постановления Народного Совета до 2030 года. Однако народные избранники проголосовали за утрату этих Постановлений.

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