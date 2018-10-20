Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ

CA-NEWS (TM) - 19 октября, во время заседания Кабинета министров Туркменистана было объявлено об инвестировании Саудовской Аравией дополнительных средств в строительство туркменского участка газопровода ТАПИ.

Как пишет госинформагентство ТДХ: «Инвестиции, выделенные Саудовским фондом развития, свидетельствуют о заинтересованности в строительстве газопровода ТАПИ зарубежных инвесторов, высоко оценивающих актуальность и потенциал этого проекта, его прибыльность и окупаемость. Позитивным фактором здесь служит проводимая нашей страной политика “открытых дверей”, стабильность национальной экономики, наличие благоприятного инвестиционного климата».

Суммы инвестиций не уточняются.

За день до этого президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджида бин Абдулла Аль Касаби, который прибыл в Ашхабад для участия в заседании Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отметим, что первый пакет инвестиций в ТАПИ был направлен Саудовской Аравией в январе 2018 года. Его сумма также не разглашается.