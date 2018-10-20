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  20 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов приказал сократить расходы на содержание чиновников и увеличить на строительство домов

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 19 октября вице-премьер Гочмырад Мырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, президент поручил сократить расходы на содержание органов управления, а сэкономленные средства направить на строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

Поручено направить деньги на разработку новых учебных планов по востребованным направлениям – финансам, сельскому хозяйству, промышленности и электронной индустрии.

По данным издания, президент также приказал увеличить расходы на строительство жилых домов.

Окончательно бюджет Туркменистана на 2019 год будет рассмотрен на заседании Кабинета Министров в конце ноября.

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