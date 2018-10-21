В Лондоне 700 тыс. человек потребовали новый референдум по Brexit

CA-NEWS (CA) - В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу «заключительной сделки Brexit», передает Би-би-си. Ранее подобное голосование исключила ​премьер-министр страны Тереза Мэй.

Участники марша, как указывает телекомпания, прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. В руках они несли плакаты и транспаранты с лозунгами «Брейкзит» (от англ. break — ломать, разрушать), «Brexit крадет мое будущее» и другими. Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми, указывает Би-би-си.

Мероприятие было организовано членами кампании People's Vote, которые призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Соединенным Королевством и Европейским союзом. По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тыс. человек. Среди них, как замечает Би-би-си, также было несколько членов британского парламента, которые выступают за новый референдум.​

В Скотланд-Ярде, комментируя масштабы митинга, заявили, что пока «оценить размеры толпы не смогли».

Акции против Brexit проводились в Лондоне и раньше. Так, в сентябре 2017 года на акцию в центре британской столицы вышли несколько десятков тысяч человек, которые требовали пересмотреть результаты референдума в июне 2016 года.

В ходе голосования большинство жителей Лондона высказались против выхода Великобритании из состава Евросоюза. Однако успех Brexit гарантировало голосование в большинстве остальных графств Англии, где местные жители выступили против членства в ЕС, передает РБК.