В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
- Азия и мир, происшествия
- 12:17, 21 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - В угольной шахте в китайской провинции Шаньдун из-за обвала горных пород оказались заблокированы не менее 22 шахтера, заявили местные власти. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел в уезде Юньчен Вентиляция на шахте восстановлена, ведется подготовка к спасательной операции. Предполагаемой причиной обвала пород назван горный удар (разрушение пласта угля, прилегающего к горной выработке — РБК).
В мае 2017 года на одной из шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань после затопления оказались заблокированы 11 горняков. Жертвами аварии стали шесть шахтеров.
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