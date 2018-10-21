В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое

CA-NEWS (CA) - В угольной шахте в китайской провинции Шаньдун из-за обвала горных пород оказались заблокированы не менее 22 шахтера, заявили местные власти. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в уезде Юньчен Вентиляция на шахте восстановлена, ведется подготовка к спасательной операции. Предполагаемой причиной обвала пород назван горный удар (разрушение пласта угля, прилегающего к горной выработке — РБК).

В мае 2017 года на одной из шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань после затопления оказались заблокированы 11 горняков. Жертвами аварии стали шесть шахтеров.

​