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  21 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек

CA-NEWS (CA) - В результате столкновений между христианами и мусульманами в нигерийском штате Кадуна погибли 55 человек, заявил президент страны Мохаммаду Бухари. Об этом сообщает Би-би-си.

Беспорядки произошли в городе Касуван Магани на юге штата Кадуна. По предварительной информации, поводом стал конфликт среди грузчиков. По данным полиции, по подозрению в беспорядках арестованы 22 человека. ​В городе введен комендантский час.

Как сообщает местное издание Pulse, беспорядки начались 18 октября. В результате столкновений пострадал ряд жилых и торговых зданий.

Предыдущий всплеск насилия в Касуван Магани произошел в феврале. Тогда жертвами беспорядков стали 10 человек. Более 60 человек предстали перед судом по подозрению в участии в столкновениях.

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