Россия и Узбекистан готовят пенсионное соглашение для мигрантов

CA-NEWS (UZ) - Россия и Узбекистан могут в перспективе выйти на подписание пенсионного соглашения. Об этом «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который был в составе делегации РФ в ходе государственного визита в республику президента Владимира Путина.

По словам главы Минтруда России, Узбекистан также предлагает создать на своей территории специальный центр, который бы выдавал патенты и разрешения на работу в России.

В рамках госвизита между Министерством труда и социальной защиты РФ и министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан был подписан меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Как рассказал «Известиям» глава Минтруда Максим Топилин, в перспективе страны могут выйти на подписание пенсионного соглашения. По словам руководителя ведомства, речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты.

Еще одна инициатива узбекской стороны — создание в республике специального центра, который бы выдавал патенты и разрешения на работу для трудовых мигрантов перед тем, как они отправятся в Россию, сообщил глава Минтруда.

Меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, который подписали Максим Топилин и министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Шерзод Кудбиев, подразумевает взаимодействие по нескольким направлениям. Это анализ и мониторинг рынка труда, содействие занятости населения и организованному привлечению иностранной рабочей силы, защита трудовых прав и другое. Будут созданы совместные консультативные органы, организованы взаимные визиты сотрудников сферы занятости для обмена опыта.