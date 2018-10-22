РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия и Узбекистан готовят пенсионное соглашение для мигрантов

CA-NEWS (UZ) - Россия и Узбекистан могут в перспективе выйти на подписание пенсионного соглашения. Об этом «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который был в составе делегации РФ в ходе государственного визита в республику президента Владимира Путина.

По словам главы Минтруда России, Узбекистан также предлагает создать на своей территории специальный центр, который бы выдавал патенты и разрешения на работу в России.

В рамках госвизита между Министерством труда и социальной защиты РФ и министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан был подписан меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Как рассказал «Известиям» глава Минтруда Максим Топилин, в перспективе страны могут выйти на подписание пенсионного соглашения. По словам руководителя ведомства, речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты.

Еще одна инициатива узбекской стороны — создание в республике специального центра, который бы выдавал патенты и разрешения на работу для трудовых мигрантов перед тем, как они отправятся в Россию, сообщил глава Минтруда.

Меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере, который подписали Максим Топилин и министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Шерзод Кудбиев, подразумевает взаимодействие по нескольким направлениям. Это анализ и мониторинг рынка труда, содействие занятости населения и организованному привлечению иностранной рабочей силы, защита трудовых прав и другое. Будут созданы совместные консультативные органы, организованы взаимные визиты сотрудников сферы занятости для обмена опыта.

print
  • В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
  • Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ
  • В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×