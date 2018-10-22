Визит Владимира Путин в Узбекистан завершился

CA-NEWS (UZ) - Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Узбекистан, сообщила 21 октября пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично проводил своего российского коллегу в аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова.

Напомним, Владимир Путин находился с визитом в Узбекистане. Ранее главы двух стран подписали совместное заявление по итогам переговоров, которое позволит углубить двусторонние отношения.

В ходе визита было подписано 20 документов. Президенты посетили первый Форум межрегионального сотрудничества "Узбекистан - Россия" в "Узэкспоцентре". Здесь же Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт проекту строительства первой атомной электростанции в Узбекистане.

Главы государств провели также неформальную встречу.



