В Алматы запущен сервис поминутной аренды автомобилей

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в рамках реализации проекта «Smart City» за счет итальянских инвестиций запущен каршеринг-сервис «Anytime», позволяющий поминутно арендовать автомобиль.

По словам президента международного холдинга «Микро Капитал» Трани Винченцо, проект является примером использования новых технологий, позволяющим горожанам экономить время и средства, а также снизить нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру мегаполиса.

«Мы видим, что в Алматы улучшается пешеходная инфраструктура, реализуется транспортная реформа, а также создаются условия для развития бизнеса, способствующего повышению комфорта горожан. С помощью нашего мобильного приложения можно найти свободный автомобиль, произвести оплату и использовать его для своих поездок в пределах алматинской агломерации. Клиентам сервиса не нужно заправлять, мыть авто, оплачивать парковку или оставлять его в определенном месте», - отметил Трани Винченцо.

По данным пресс-службы акимата города, на арендованном автомобиле можно передвигаться не только в пределах города, но и отправиться до основных туристических мест, в том числе Медеу, Большого Алматинского озера и съездить до Капшагая. Автомобиль с автоматической коробкой передач оборудован камерой заднего вида, навигатором и климат контролем.

Сегодня в проект инвестировано 4 млн евро и уже доступно 100 новых автомобилей марки Volkswagen Polo. В следующем году планируется расширение автопарка до 500 автомобилей и создание новых рабочих мест.