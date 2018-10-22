РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нью-йоркский фотограф показал путешествие в Монголию длиной в 17 лет

CA-NEWS (MNG) - Нью-йоркский фотограф Фредерик Лагранж впервые услышал о Монголии в детстве от своего деда француза, который был освобожден монгольскими солдатами из немецкого лагеря военнопленных в 1945 году. Эта страна очаровала Лагранжа. Поэтому он решил ее исследовать. Мужчина путешествовал по всем уголкам Монголии в течение 17-летнего периода, чтобы сфотографировать пейзажи и сельскую жизнь этой восточно-азиатской страны, передает znaj.ua.

Лагранж впервые посетил Монголию в 2001 году: «Страна была именно такой, как я себе представлял: нетронутой, с обширными пейзажами, включающими огромные пустыни, величественные горные хребты и, казалось бы, бесконечные зеленые равнины».

В течение следующих 17 лет после первой поездки Лагранж совершил 13 отдельных путешествий в Монголию, каждое из которых длилось по месяцу. Он поставил себе цель: документирование сельской жизни, которую испытывают самые разнообразные и нередко суровые времена года.

print
  • В Китае более 20 шахтеров оказались заблокированы в забое
  • В Нигерии произошли массовые столкновения мусульман с христианами, погибли 55 человек
  • Саудовская Аравия инвестировала дополнительные средства в ТАПИ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×