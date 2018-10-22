Нью-йоркский фотограф показал путешествие в Монголию длиной в 17 лет

CA-NEWS (MNG) - Нью-йоркский фотограф Фредерик Лагранж впервые услышал о Монголии в детстве от своего деда француза, который был освобожден монгольскими солдатами из немецкого лагеря военнопленных в 1945 году. Эта страна очаровала Лагранжа. Поэтому он решил ее исследовать. Мужчина путешествовал по всем уголкам Монголии в течение 17-летнего периода, чтобы сфотографировать пейзажи и сельскую жизнь этой восточно-азиатской страны, передает znaj.ua.

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Лагранж впервые посетил Монголию в 2001 году: «Страна была именно такой, как я себе представлял: нетронутой, с обширными пейзажами, включающими огромные пустыни, величественные горные хребты и, казалось бы, бесконечные зеленые равнины».

В течение следующих 17 лет после первой поездки Лагранж совершил 13 отдельных путешествий в Монголию, каждое из которых длилось по месяцу. Он поставил себе цель: документирование сельской жизни, которую испытывают самые разнообразные и нередко суровые времена года.