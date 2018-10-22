Министр торговли США Уилбур Луис Росс посетит Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 10:23, 22 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкент 22 октября 2018 года с визитом прибывает министр торговли Соединенных Штатов Америки Уилбур Луис Росс, сообщила пресс-служба МИДа.
В программе визита участие в Узбекско-американском бизнес-форуме, встречи и переговоры в г.Ташкенте.
Ожидается, что делегация США будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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