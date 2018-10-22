Власти Таджикистана запретили «сходки» неформальных лидеров ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.

В своем официальном сообщении власти также дали предупреждение населению ГБАО, что любого рода «сходки» в махаллях, ресторанах, столовых и спортзалах запрещены. «Участие в таких «сходках» будет расценено как участие в преступном сообществе, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст 187 УК РТ»,- отмечается в сообщении.

В сообщении, которое было опубликовано 20 октября на сайте государственного информагентства «Ховар», говорится, что у вышеназванных лиц, а также других жителей области было изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 единиц гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 граммов взрывчатых веществ.

«Несмотря на изъятие такого количества оружия и боеприпасов, до сих пор на руках у главарей организованных преступных группировок и отдельных лиц находится большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов», – подчеркивается в заявлении.

Поэтому, Межведомственный штаб решительно требует сдачу всего незаконно хранимого оружия. А в случае не сдачи до конца оружия и боеприпасов главарями и членами организованных преступных группировок в отношении их будут приняты безотлагательные меры в рамках действующих законов.

В результате разъяснительных работ в период с 15 сентября по 15 октября текущего года из 21 преступника, находящихся в розыске, 14 добровольно явились в правоохранительные органы.

К преступникам, все еще находящимся в официальном розыске было сделано обращение о явке в органы, и было подчеркнуто, чтобы они воспользовались предусмотренным законом смягчающим обстоятельством.

Напомним, Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом ГБАО подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.

В проведении военной операции в Хороге нет необходимости. Так было решено в заседании в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства, сообщил председатель Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов 16 октября.

«Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям», - сказал Ёдгор Файзов.



