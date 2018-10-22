Власти Таджикистана запретили «сходки» неформальных лидеров ГБАО

- Таджикистан, общество
- 10:04, 22 октября 2018
- Просмотров: 864
CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.
В своем официальном сообщении власти также дали предупреждение населению ГБАО, что любого рода «сходки» в махаллях, ресторанах, столовых и спортзалах запрещены. «Участие в таких «сходках» будет расценено как участие в преступном сообществе, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст 187 УК РТ»,- отмечается в сообщении.
В сообщении, которое было опубликовано 20 октября на сайте государственного информагентства «Ховар», говорится, что у вышеназванных лиц, а также других жителей области было изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 единиц гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 граммов взрывчатых веществ.
«Несмотря на изъятие такого количества оружия и боеприпасов, до сих пор на руках у главарей организованных преступных группировок и отдельных лиц находится большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов», – подчеркивается в заявлении.
Поэтому, Межведомственный штаб решительно требует сдачу всего незаконно хранимого оружия. А в случае не сдачи до конца оружия и боеприпасов главарями и членами организованных преступных группировок в отношении их будут приняты безотлагательные меры в рамках действующих законов.
В результате разъяснительных работ в период с 15 сентября по 15 октября текущего года из 21 преступника, находящихся в розыске, 14 добровольно явились в правоохранительные органы.
К преступникам, все еще находящимся в официальном розыске было сделано обращение о явке в органы, и было подчеркнуто, чтобы они воспользовались предусмотренным законом смягчающим обстоятельством.