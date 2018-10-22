В Узбекистане с 16 ноября бензин и дизтопливо могут подорожать

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане общественное обсуждение проходит проект постановления правительства страны «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы», сообщает "Норма".



Напомним, последнее повышение розничных цен на автобензин в Узбекистане произошло с 15 ноября 2017 года. Тогда рост составил 30–43%, и это было вынужденной мерой, чтобы побороть хронический дефицит бензина в областях путем введения единых цен в городе Ташкенте и регионах. А дизельное топливо за последний год дорожало дважды. В последний раз это произошло 1 марта 2018 года. Таким образом, с ноября 2017 года розничные цены на дизтопливо выросли на 57,6–58,5%.

Новое повышение не является столь серьезным, отмечает издание. С 16 ноября 2018 года могут быть установлены следующие розничные цены на моторное топливо:

автобензин марки Аи-80 – 4 000 сумов/литр или $0,50 (сейчас – 3 800 сумов/литр, рост составит 5,3%);

автобензин марки Аи-91 – 4 500 сумов/литр или $0,55 (сейчас – 4 300 сумов/литр, рост составит 4,6%);

дизельное топливо – 4 800 сумов/литр или $0,59 (сейчас – 4 600 сумов/литр, рост составит 4,3%);

дизельное топливо ЭКО – 4 900 сумов/литр или $0,60 (сейчас – 4700 сумов/литр, рост составит 4,2%).

При среднем потреблении автомобилем 7 литров бензина на 100 км расходы по проезду этого расстояния вырастут на 1 400 сумов ($0,17).

Для участников и инвалидов войны, приравненных к ним лиц, а также инвалидов I и II групп с детства и вследствие трудового увечья и профзаболеваний планируется поднять размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина до 66 700 сумов ($8,2).