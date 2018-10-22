В Душанбе отметят запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС и день президента Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 10:14, 22 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В рамках празднования Дня президента Таджикистана в столичном «Наврузгох» вечером 17 ноября состоится грандиозный гала концерт мастеров искусства республики и театрализованное представление, посвященное запуску первого гидроагрегата Рогунской ГЭС.
Он будет сдан в эксплуатацию 16 ноября - в День президента Таджикистана, об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе.
Кроме того, по решению мэра Душанбе Рустама Эмомали, 16 ноября в столице будут проведены ряд других мероприятий, посвященные Дню президента.
В частности, под патронажем мэрии состоятся круглые столы, семинары, посвященные роли Эмомали Рахмона в укреплении государственной независимости Таджикистана, его вклада в достижение мира и согласия в стране, в библиотеках города состоятся выставки книг президента.
В самой столичной мэрии состоится торжественное собрание с участием активистов города.
Мэрия также в День президента организует бесплатные посещения городских парков культуры и отдыха, аттракционов для детей из малоимущих семей города.
Напомним, строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.
Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.
Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждой из которых составляет 600 МВт.
Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.
В настоящее время продолжается возведение земляной насыпной плотины Рогунской ГЭС, высота которой составит 335 метров.
Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря для двух агрегатов). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.