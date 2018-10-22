В Душанбе отметят запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС и день президента Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В рамках празднования Дня президента Таджикистана в столичном «Наврузгох» вечером 17 ноября состоится грандиозный гала концерт мастеров искусства республики и театрализованное представление, посвященное запуску первого гидроагрегата Рогунской ГЭС.

Он будет сдан в эксплуатацию 16 ноября - в День президента Таджикистана, об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе.

Кроме того, по решению мэра Душанбе Рустама Эмомали, 16 ноября в столице будут проведены ряд других мероприятий, посвященные Дню президента.

В частности, под патронажем мэрии состоятся круглые столы, семинары, посвященные роли Эмомали Рахмона в укреплении государственной независимости Таджикистана, его вклада в достижение мира и согласия в стране, в библиотеках города состоятся выставки книг президента.

В самой столичной мэрии состоится торжественное собрание с участием активистов города.

Мэрия также в День президента организует бесплатные посещения городских парков культуры и отдыха, аттракционов для детей из малоимущих семей города.

Напомним, строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

В настоящее время продолжается возведение земляной насыпной плотины Рогунской ГЭС, высота которой составит 335 метров.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря для двух агрегатов). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.