В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека

CA-NEWS (CA) - В Индии как минимум 61 человек погиб при наезде поезда на толпу. Об этом со ссылкой на медиков сообщает Hindustan Times.

Уточняется, что всего были госпитализированы 80 человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти сообщили, что число погибших может возрасти до 100 до человек.

Инцидент произошел в пятницу, 17 октября, в индийском штате Пенджаб. Люди стояли на путях и смотрели за церемонией сожжения чучела демона Раваны из индийских мифов в ходе праздника Дасера. По словам очевидцев, люди не могли услышать поезд из-за взрывов петард. Как сообщал портал The Indian Express, к железнодорожным путям на праздник пришли более тысячи человек. Местные власти сообщили, что число погибших может достигнуть от 100 до 150 человек.