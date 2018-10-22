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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

CA-NEWS (MNG) - Монголия и Вьетнам подписали соглашение об экстрадиции, сообщает Xinhua.

Отмечается, что министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж, а также глава Министерства общественной безопасности СРВ То Лам подписали соответствующее соглашение.

В монгольском МИД добавили, что настоящее время во Вьетнаме нет монгольских граждан, лишенных свободы. Число туристов из Монголии во Вьетнаме в последние годы увеличивается.

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