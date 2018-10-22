Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Индии в связи с жертвами трагедии в Амритсаре

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования gрезиденту Индиb Раме Натху Ковинду и gремьер-министру Нарендре Моди в связи с произошедшей в окрестностях города Амритсар штата Пенджаб трагедией на железной дороге, повлекшей многочисленные человеческие жертвы и увечья, сообщает пресс-служба главы государства.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 17 октября, в индийском штате Пенджаб. Люди стояли на путях и смотрели за церемонией сожжения чучела демона Раваны из индийских мифов в ходе праздника Дасера. По словам очевидцев, люди не могли услышать поезд из-за взрывов петард. Как сообщал портал The Indian Express, к железнодорожным путям на праздник пришли более тысячи человек. По последним данным погиб 61 человек. Местные власти сообщили, что число погибших может достигнуть от 100 до 150 человек.