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  22 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан надеется на объективную оценку экономики Всемирным банком

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамолиддин Нуралиев встретился в Душанбе с менеджером отдела макроэкономики, коммерции и инвестирования Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии, Сандип Махаджаном.

Как сообщает пресс-центр НБТ, в начале встречи Дж.Нуралиев ознакомил представителя ВБ с макроэкономическими показателями, банковской системой, проведением ряда реформ для эффективной реализации денежно-кредитной политики с использованием современных монетарных рычагов и другим.

Менеджер Всемирного банка Сандип Махаджан, в свою очередь высказал свои мнения относительно экономической ситуации страны и вклада банковской сферы в данном направлении, реформ и мер по предотвращению возможных рисков с учетом воздействия внешних факторов, связанных с последствиями экономического кризиса в целях усовершенствования денежно-кредитной политики.

По мнению менеджера ВБ, несмотря на влияние некоторых факторов, в Таджикистане достигнуты хорошие результаты по успешной реализации реформ для улучшения рейтинга государства, привлечения инвестиций в экономику, оздоровления банковской системы и сдерживанию инфляции.

Стороны обменялись мнениями относительно ряда вопросов, связанных с мировым экономическим кризисом и его последствий для экономики развивающихся стран, экономическими реформами в стране, нынешним состоянием и перспективами сотрудничества между ВБ и РТ.

В конце встречи первый заместитель главы Нацбанка Дж.Нуралиев с целью укрепления отношений выразил надежду, что Всемирный банк в своих экономических отчетах по Таджикистану будет выносить объективную и прозрачную оценку с учетом реализованных реформ.

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