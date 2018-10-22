Журналистка погибла в Алматы
- Казахстан, происшествия
- 10:43, 22 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы на железнодорожных путях обнаружено тело 27-летней журналистки и продюсера музыкального телеканала Hit TV Айгерим Мусаевой.
По данным Департамента полиции города, женщина погибла 20 октября в результате наезда тепловоза на магистрали, проходящей вдоль улицы Бурундайская в Турксибском районе. Документов, подтверждающих личность, при ней не оказалось. Тело было доставлено в городской морг, где ее опознал родной брат.
Отмечается, что в тот же день несколькими часами ранее на пульт «102» поступило сообщение от жителя Алатауского района Алматы, который сообщил, что 19 октября в результате семейной ссоры ушла из дома и не вернулась его супруга А.Мусаева, 1991 года рождения.
У погибшей было двое детей.
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