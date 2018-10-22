Эмомали Рахмон отбыл в с рабочей поездкой в Согдийскую область

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 октября утром отбыл с рабочей поездкой в Согдийскую область с целью ознакомления с жизнь населения области, ходом созидательных работ, сдачи в эксплуатацию ряда объектов, сообщает пресс-служба главы государства.

В Дж.Расуловском районе президент принял участие в сдаче в эксплуатацию реконструированного участка автодороги «Дехмой-Мехробод-Маданият».

Указанный участок дороги был реконструирован в рамках проекта «Развитие связующих путей в Центральной Азии» (реконструкция автомобильной дороги Худжанд-Исфара). Длина данного участка автодороги составляет 17 км, а ширина – от 8 до 16 метров.

В рамках обновления автодороги «Дехмой-Мехробод-Маданият» реконструированы или построены заново 6 мостов, с грузоподъемностью 80 тонн, общей протяженностью 160 метров.

Таким образом, с реконструкцией участка автодороги «Дехмой-Мехробод-Маданият» завершен первый этап проекта по реконструкции автодороги Худжанд-Исфара, отмечается в сообщении.