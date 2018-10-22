Туркменским студентам, обучающимся в зарубежных вузах, приходится платить большие комиссионные при снятии денег

CA-NEWS (TM) - Туркменские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, продолжают испытывать трудности в получении денег из Туркменистана, сообщает радио Азатлык.

Студентам, получающим образование в России, приходится платить большие комиссионные при снятии денег по картам Visa, выданным туркменскими банками. В то же время, в последнее время всё больше туркменистанцев едут в соседний Узбекистан с целью обналичивания денег со своих карт, что стало причиной возникновения трудностей у туркменских студентов, обучающихся и в этой стране.

Корреспонденты издания выяснили некоторые подробности проблем, связанных с отправкой денег из Туркменистана, с последующим получением за рубежом.

«В данное время из Туркменистана есть два способа отправки денег. Первый способ — это воспользоваться службой денежных переводов Western Union, а другой это перечислять деньги на карты», - отмечает корреспондент.

По его словам, отправку денег через Westеrn Union в Туркменистане осложняют большие очереди и взяточничество, предлагающих свои услуги по содействию отправке денег посредников, в некоторых случаях комиссия достигает суммы отправляемых средств.

Вторым способом является снятие наличных с пластиковых карт туркменских банков.

По словам корреспондента в России, здесь держатели карт Visa, выданных туркменскими банками, сталкиваются с различными трудностями при снятии денег, одной из которых в настоящее время является повышение стоимости комиссии.

«Если снимать наличные с банкомата в России, используя карту Visa, выданную банками Туркменистана, то туркменский банк удерживает комиссионные в 25 %», - рассказал корреспондент, ссылаясь на свой собственный опыт.

Туркменские банки не публиковали официальных сообщений о повышении комиссионных за услуги по обналичиванию денег.

На официальном сайте государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана указано, что за каждую операцию по обналичиванию денег с карт Standard Visa в зарубежных банках и банкоматах взимается комиссионный сбор в 3%. Но неизвестно, когда эта информация обновлялась в последний раз.

Корреспондент в Туркменистане сообщает о проблемах с обналичиванием денег, с которыми сталкиваются туркменские студенты, обучающиеся в Узбекистане.

«С начала октября студенты в Узбекистане не могут снять деньги с карт Visa», - сообщает корреспондент, отмечая недоступность дневного лимита, составляющего 15 долларов.

По мнению некоторых наблюдателей, трудности в снятии наличности в Узбекистане могут быть связаны с увеличением потока туркменистанцев, посещающих соседний Узбекистан с целью обналичивания средств с пластиковых карт туркменских банков.

В последние полтора года банки Туркменистана неоднократно вводили ограничения на размер снимаемых средств, вносили изменения и ограничения в условия пользования картами.

Напомним, клиенты банков Туркменистана столкнулись с ограничением суммы снятия наличных по картам, а также оплатой, осенью прошлого года.

Вслед за этим международная компания VISA официально заявила, что не имеет отношения к проблемам ограничения операций по картам системы VISA выпущенными туркменскими банками. Официального комментария от представителей Внешэкономбанка Туркменистана не последовало.