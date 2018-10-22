Генпрокурор Таджикистана, главы ГКНБ и ГБАО рассказали, что происходит в Хороге

CA-NEWS (TJ) - Таджикский государственный информационный телеканал «Джахоннамо» в минувшие выходные распространил подробный видеосюжет о заседании межведомственного штаба правоохранительных органов Таджикистана по обеспечению верховенства закона на территории ГБАО, которое состоялось 16 октября в Хороге с участием руководителей силовых структур страны, руководства ГБАО и активистов области, сообщает «Азия-Плюс».

В своем выступлении на заседании глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, генерал-полковник Саймумин Ятимов отметил, что Хорогом «правят» шесть организованных преступных группировок. При этом он не стал называть имена лидеров ОПГ.

По его словам, в течение одного месяца в Хороге изъято 183 единицы огнестрельного оружия.

Глава ГКНБ подчеркнул, что ОПГ Хорога сдало всего 10-15% имеющегося у них оружия и боеприпасов.

«Кто, где, как хранит оружие - мы знаем, мы также точно знаем, сколько единиц оружия находится у преступников», - отметил Ятимов.

Он подчеркнул, что операцию по изъятию оружия на территории Хорога возглавит ГКНБ, операция не направлена против мирного населения.

При этом он в очередной раз призвал членов ОПГ Хорога добровольно сдать оружие и боеприпасы.

«Если оружие и боеприпасы будут сданы добровольно, операция не будет проведена», - заявил глава ГКНБ.

В своем выступлении на заседании Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что определенная часть населения ГБАО имеет просроченные и непогашенные банковские кредиты на общую сумму 71 млн сомони ($7,5 млн).

К примеру, он заявил, что родные и близкие Толиба Аёмбекова имеют задолженности перед банками в размере 500 тыс. сомони ($53 тысячи).

Генпрокурор заявил, что если в ближайшее время кредиты не будут возвращены банкам, в отношении их получателей будут возбуждены уголовные дела.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов в своем выступлении назвал только имена главарей ОПГ Хорога - Мунавар, Толиб, Бокир, Хурсанд, Зохир и Ёдгор.

Он выразил надежду на то, что вокруг него, как главы ГБАО, состоится консолидация здравых сил области.

«Мои родные и близкие не радовались, когда меня назначили главой ГБАО, меня мои друзья и коллеги не поздравляли с назначением, они пожелали мне удачи. Если ни я, ни другой, ни третий не попытаемся наладить порядок в области, этого никто не будет делать», - заявил он.

Он призвал, «главарей ОПГ области добровольно сдать оружие, либо конфронтация с правительством Таджикистана закончится не в их пользу».

Напомним, 15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО, по итогам своего рабочего визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие относительно преступных группировок.

Глава государства дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушон и Рошткалъа.

По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

Начальником Управления МВД по ГБАО был назначен первый заместитель министра внутренних дел РТ Абдурахмон Аламшо.

1 октября президент снял с должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области Шодихони Джамшеда, и назначил на эту должность Едгора Файзова, главу представительства Фонда Ага Хана по развитию в ГБАО.

12 октября в соцсетях появилась информация о том, что в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана для «наведения порядка» прибыли спецподразделения вооруженных сил. Председатель ГКНБ Ятимов Саймумин Сатторович и генпрокурор страны Рахмон Юсуф Ахмадзод так же находятся на месте. Об этом сообщал на своей странице в Facebook глава исполкома Форума свободомыслящих Таджикистана (ФСТ) и зампред Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов.

16 октября председатель Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов сообщил, что в проведении военной операции в Хороге нет необходимости. Так было решено в заседании в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства.